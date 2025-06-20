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İran, İsrail’e Füze Saldırısı Düzenledi

İRAN’IN FÜZE SALDIRILARI

İran, İsrail’in farklı bölgelerine, özellikle Hayfa kentine füze saldırısı düzenliyor. İsrail ordusu, Iran’dan kısa bir süre önce füze atışlarının yapıldığını duyuruyor. Bu saldırılar üzerine, İsrail ordusu hava savunma sistemlerini devreye sokarak füzeleri engellemeyi hedefliyor.

ORDUNUN AÇIKLAMALARI

Ordunun yaptığı açıklamada, İran’ın gerçekleştirdiği bu yeni füze atışlarına karşılık uygulanan savunma önlemleri hakkında bilgi veriliyor. Gerçekleştirilen atışlar, bölgedeki güvenlik durumu açısından endişe yaratıyor.

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