İran, İsrail’e Füze Saldırısı Gerçekleştirdi

FÜZE SALDIRISI VE ALARM DURUMU

Sabaha karşı İran tarafından İsrail’e yönelen yoğun füze atışı nedeniyle İsrail genelinde geniş bir alanda saldırı alarmları çaldı. Tel Aviv ve çevresinde bazı füzeler, hava savunma sistemlerini aşarak isabet etti. Tel Aviv’in merkezine az sayıda füzenin vurması sonucunda burada güçlü patlamalar gerçekleşti ve yoğun dumanlar havaya yükseldi.

KURTARMA EKİPLERİ HAREKETE GEÇTİ

İsrail ordusunun sözcülüğü, sığınaklardan çıkılabileceği konusunda bilgi vererek, kurtarma ekiplerinin vurulan noktalara doğru yola çıktığını bildirdi. Ayrıca, İsrail ordusu, isabet eden alanlara ait görüntü ve konumların paylaşılmaması gerektiği uyarısını yaptı ve “İran’ın bu bilgileri saldırılarını geliştirmekte kullanabileceği” uyarısını yaptı.

PATLAMALAR VE YARALILAR

Tel Aviv’in Gush Dan bölgesindeki Petah Tikva kentinde meydana gelen patlamalar, binalarda ciddi yıkıma yol açtı ve itfaiye ile kurtarma ekipleri buraya yönlendirildi. İsrail’in kuzeyindeki Hayfa liman şehrinde ise petrol rafineleri, elektrik santralleri ve sanayi tesislerinin bulunduğu bölgeye füze düştü. Sosyal medyada paylaşılan uzaktan çekilmiş görüntüler, patlamanın etkilerini gösterdi. İsrail acil yardım servisi Kızıl Davut Yıldızı, ilk verilere göre biri ağır olmak üzere 25 kişinin yaralandığını açıkladı.

SALDIRILAR VE DİĞER GÖRÜNTÜLER

İran’ın İsrail’e fırlattığı balistik füzelerden bazıları, Tel Aviv’deki binalara isabet etti. Saldırılar sonucu bazı binalar yıkılırken, diğerleri ağır hasar gördü. Saldırılar nedeniyle bazı İsrailliler evlerine giremedi. İsrailli ekipler, bölgedeki arama kurtarma çalışmalarını sürdürüyor. İsrail, 13 Haziran’da İran’ın farklı şehirlerindeki nükleer tesisleri ile ordu komuta kademesine yönelik geniş kapsamlı saldırılar düzenlemişti. Bu saldırılarda İran Genelkurmay Başkanı, Devrim Muhafızları Genel Komutanı ve 9 nükleer bilim insanının da aralarında bulunduğu 224 sivil kaybı yaşandı. İran ordusunun misillemesi sonucunda ise 16 kişi öldü ve 400’den fazla kişi yaralandı.