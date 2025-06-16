İran, İsrail’e Füze Saldırısı Gerçekleştirdi

SALDIRILARIN DETAYLARI

İran’ın İsrail’e gerçekleştirdiği balistik füze saldırısında bazı füzeler Tel Aviv ve Hayfa şehirlerine isabet etti. Bu son saldırılarda, İran’dan fırlatılan füzelerin hava savunma sistemlerini aşarak hedeflerine ulaşması sonucu, saldırılarda 5 kişi yaşamını yitirdi. Sabah saatlerinde, yoğun bir füze atışı İran’dan İsrail’e doğru yapıldı ve bu durum ülke genelinde geniş bir alanda saldırı alarmları duyulmasına neden oldu.

Tel Aviv’de, en az bir noktaya düşen füzeler sonrası güçlü patlamaların ardından yoğun dumanlar yükseldi. Ayrıca, İran’dan fırlatılan füzelerin işgal altındaki Batı Şeria bölgesindeki Beytüllahim’den görüntüleri alınarak, pek çok füzenin Tel Aviv ve Hayfa’ya doğru ilerlediği gözlemlendi. İran’ın gerçekleştirdiği saldırılar, Tahran’ın misillemeleriyle daha da şiddetlendi. İki tarafın da birbirine karşı sürdürdüğü saldırılar sonucu can kayıpları artmaya devam ediyor.

CAN KAYIPLARI ARTIYOR

İran’da, İsrail’in düzenlediği saldırılar nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 224’e ulaştığı bildirildi. Yaralı sayısının ise 1481 olarak kaydedildiği ifade ediliyor. İran’ın İsrail’e yaptığı misilleme saldırılarındaki ölü sayısının ise 16’ya yükseldiği açıklanıyor. Ayrıca, İsrail’in acil yardım servisi Kızıl Davut Yıldızı, İran’ın Tel Aviv’in güneyindeki Bat Yam bölgesine yönelik dün düzenlenen saldırıda 2 kişinin daha cansız bedenlerine ulaşıldığını ve ölü sayısının böylece 9’a çıktığını aktardı. Arama kurtarma ve enkaz kaldırma çalışmaları sürüyor.

İKİ TARAFTAN DA YENİ SALDIRILAR

İsrail’in başlattığı saldırılar neticesinde İran’ın karşılık misillemeleri sonucunda ölü sayısının 16’ya çıkması, bu çatışmanın daha fazla kan dökülmesine neden olabileceğini düşündürüyor. Her iki tarafta da durumun gerginliği sürerken, olayların nasıl sonuçlanacağı ise merakla bekleniyor.