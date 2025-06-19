İran, İsrail’e Füze Saldırısı Gerçekleştirdi

İRAN ORDUSU FÜZE SALDIRISI BAŞLATTI

İran Ordusu, sabah saatlerinde İsrail’e karşı füzeli bir saldırı gerçekleştirdi. Bu saldırının ardından Tel Aviv ve Kudüs’te patlamaların olduğu bilgisi geldi.

ASKERİ BİLGİLER VE UYARILAR

İsrail Ordusu’ndan yapılan açıklamaya göre; İran, sabah saatlerinde Tel Aviv, Kudüs ve diğer bölgelere balistik füzeler fırlattı. Füzelerin hedef aldığı alanlarda büyük patlamalar meydana gelirken, ordu halkı sığınaklarda kalmaları yönünde uyardı. Ayrıca, İsrail acil yardım ekiplerinin, patlama ve yıkım yaşanan bölgelere yöneldiği bildirildi.