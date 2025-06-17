İran, İsrail’e Füze Yanıtı Verdi

İRAN’IN CEVABI VE İSRAİL’İN ENDİŞELERİ

İsrail’in 13 Haziran’da başlattığı “Yükselen Aslan” kod adlı operasyonun ardından İran, hipersonik ve balistik füzelerle karşılık verdi. Bu durum, İsrail’de yeni bir kaygı dalgası yaratıyor. İsrail askeri kaynaklarına göre, İran’ın gelişmiş füze kapasitesiyle ilgili en büyük tehdit, doğudaki hipersonik füze rampaları olarak öne çıkıyor. İsrail’in bu rampaları imha etmeyi hedeflediği, aksi halde ülkenin daha büyük yıkım riskiyle karşı karşıya kalabileceği dile getiriliyor.

ULUSLARARASI YANSIMALAR VE RUSYA-ÇİN İLİŞKİLERİ

Operasyonun uluslararası boyutları merak ediliyor. “İsrail daha da ileri giderse, Çin ve Rusya İran’ın yanında saf tutar mı?” sorusu gündemdeki yerini alıyor. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, çatışmanın daha fazla uzamaması gerektiğini vurgulayarak İran’a diplomasi çağrısı yaptı. Bu açıklama, beklenen destekten uzak kaldı ve Moskova’nın temkinli yaklaşımını gözler önüne seriyor.

ÇİN’İN KRİTİK ADIMI

Ancak Çin, sessiz ama önemli bir adım attı. Çin’e ait iki kargo uçağının İran’a iniş yaptığı ve bu uçaklarla füze sistemlerine ait parçalar ile savaş uçağı ekipmanlarının gönderildiği iddia ediliyor. Kaynaklara göre, Çin, İran’a gelişmiş füze teknolojisi desteği sunuyor. Bu gelişme, yalnızca iki ülke arasındaki çatışmanın ötesinde, büyük güçler arasında bir gölge savaşı ihtimalini de gündeme getiriyor.