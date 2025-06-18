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İran, İsrail’e Füzeler Fırlattı

İRAN’DAN YENİ SALDIRILAR

İran’ın, İsrail’e hipersonik füzelerle yeni saldırılar gerçekleştirdiği bildiriliyor. İran medyasının aktardığı bilgilere göre, ‘Gerçek Vaat-3’ operasyonunun 12. dalgası hipersonik füzelerin fırlatılmasıyla başlamış durumda.

UZUN MENZİLLİ FÜZELER

İran Devrim Muhafızları, İsrail’e süper ağır, uzun menzilli ve iki aşamalı füzeler fırlattıklarını ifade ediyor. Yapılan açıklamada, “İşgal altındaki toprakların semaları İran füzeleri ve hava araçlarına açıktır. Sığınaklarda cehennemi yaşayarak yavaş bir ölüm ile İsrail’den kaçmak arasında tercih yapmalısınız” deniyor.

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