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İran, İsrail’e Füzeler Göndermeye Başladı

İRAN’DAN BALİSTİK FÜZE SALDIRILARI BAŞLADI

İran, İsrail’e yönelik balistik füze saldırıları başladı. İsrail Ordu Sözcülüğü, yaptığı açıklamada İran’dan yönelen füzelerin ateşlendiğini duyurdu. Hava savunma sistemlerinin, füzeleri engellemeye çalıştığı kaydedildi. İsrail vatandaşlarına da sığınaklarda kalmaları yönünde çağrıda bulunuldu.

İSRAİL’DE UYARI SİSTEMİ DEVREDE

Ayrıca, İsrail’deki cep telefonlarında uyarı alarmları çalarak “sığınaklara gidilmesi” talimatı gönderildi. Bu durum, bölgedeki gerginliği artıran önemli bir gelişme olarak öne çıkıyor. İran’ın yarı resmi Fars Haber Ajansı ise, İsrail saldırılarının devam ettiğini ve İran’daki Fordo Nükleer Tesisi’nin hedef alındığını bildirdi.

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