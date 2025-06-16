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İran, İsrail’e Füzeleri Kutlandı

İRAN-İSRAİL SAVAŞI DEVAM EDİYOR

İran ile İsrail arasındaki çatışmalar dördüncü gününe girerken, Lübnan’da kaydedilen görüntüler sosyal medyada geniş bir yankı uyandırıyor. Görüntülerde, büyük bir grup insanın havuz kenarında eğlenirken, İran’dan İsrail’e fırlatılan balistik füzeleri coşkuyla izlediği anlaşılıyor.

COŞKUYLA İZLENEN FÜZELER

Füzelerin gökyüzünde hareket ettiği anlar cep telefonlarıyla kaydedilmiş. Görüntülerde, bazı kişilerin bu anı büyük bir coşkuyla kutladığı ve “vur, vur!” diye bağırdığı duyuluyor. Bu durum, mevcut savaşın insanların duygularındaki etkisini gözler önüne seriyor.

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