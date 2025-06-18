İran, İsrail’e Hipersonik Füzeler Gönderdi

İRAN’IN YENİ İSRAİL SALDIRILARI

İran, İsrail’e yönelik hipersonik füzelerle yeni saldırılar düzenlediğini aktardı. İran medyasındaki yer alan bilgiler doğrultusunda, ‘Gerçek Vaat-3’ operasyonunun 12’nci dalgası, hipersonik füzelerin fırlatılmasıyla başlamış durumda.

DİĞER FÜZE SALDIRILARI AÇIKLANDI

İran Devrim Muhafızları, İsrail’e süper ağır, uzun menzilli ve iki aşamalı füzelerin fırlatıldığını da bildirdi. Açıklamada, “İşgal altındaki toprakların semaları İran füzeleri ve hava araçlarına açıktır. Sığınaklarda cehennemi yaşayarak yavaş bir ölüm ile İsrail’den kaçmak arasında tercih yapmalısınız” ifadeleri yer aldı.