İran, İsrail’e Karşılık Verdi

İRAN’IN CEVABIYLA BAŞLAYAN ÇATIŞMALAR

İran’ın, İsrail’in 13 Haziran’da başlattığı saldırılara karşılık vermesiyle birlikte başlayan karşılıklı çatışmalar, beşinci gününe girdi ve bölge yeni bir şiddet sarmalına sürüklendi. Gece boyunca süren bombalamaların ardından sabah saatlerinde Tel Aviv ve Tebriz kentlerinde büyük patlamalar duygulandı. İran basınında, Tebriz’de art arda iki büyük patlamanın meydana geldiği bilgisi yer aldı. İran, Tel Aviv’e yönelik yeni saldırılar da gerçekleştirdi.

İRAN’IN YENİ GENELKURMAY BAŞKANI HEDEFTE

İsrail ordusu, saldırılar sırasında İran’ın yeni Genelkurmay Başkanı’nın hayatını kaybettiğini açıkladı. Saldırıların başlamasından sadece üç gün önce Çin’in, İran’ı olası bir İsrail operasyonu konusunda uyardığı bilgisi ortaya çıktı. Çinli yetkililer, İran’a iki kritik bilgi sağladı. Bu bilgiler doğrultusunda, İsrail’in İran’ın telefon iletişimini izleyebilecek bir erişim düzeyine ulaştığı bildirildi. Böylece, İran rejim kadrosundaki kişilerin konumlarını anlık olarak belirleme ve nokta atışı saldırılar düzenleme imkânı buluyor.

NOKTA ATIŞI SALDIRILARIN HASSASİYETİ

İsrail saldırılarında hedef alınan Devrim Muhafızları liderleri, istihbarat başkanları ve üst düzey komutanların konumlarının telefonlar üzerinden tespit edildiği iddia ediliyor. Telefonlara casus yazılım yüklenip yüklenmediği kesinlik kazanmasa da, nokta atışlarla yapılan saldırılar bu durumu kuvvetlendiriyor. Öldürülen bir İranlı komutanın ikametgahına düzenlenen saldırıda, yalnızca duvarın belirli bir bölgesine isabet eden mühimmat, saldırıların ne denli hassas olduğunu gözler önüne seriyor.