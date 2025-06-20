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İran, İsrail Füze Saldırısı Gerçekleştirdi

İRAN’IN FÜZE SALDIRISI VE SONUÇLARI

İran’ın İsrail’e gerçekleştirdiği misilleme saldırılarında kullanılan bir füzenin parçalarının Ürdün’ün Akabe kentinde iki ayrı alana düştüğü bildirildi. Ürdün’ün El-Memleke televizyonunun aktardığı habere göre, Akabe ilinin 9. ve 10. bölgelerine şarapnel parçaları düşmüş. Güvenlik güçlerinin, füze parçalarının düştüğü alanları güvence altına aldığı ifade ediliyor. Olayda şarapnellerin bir araca ve bir evin balkonuna isabet ettiği kaydedildi. Füze parçalarının ağır hasara yol açmadığı belirtilirken, yetkililer, vatandaşların hava saldırılarında düşen nesneler konusunda dikkatli olmaları gerektiği yönünde uyarılarda bulundu.

SALDIRILARDAN SONRA ALINAN TEDBİRLER

Bu kapsamda, Ürdün’deki halka açık alanlarda bir araya gelinmemesi, siren sesleri duyulduğunda iç mekanlarda kalınması ve pencerelerden uzak durulması yönünde çağrılar yapıldı. Ayrıca, düşen nesnelere yaklaşılmaması gerektiği ifade edildi. İsrail, 13 Haziran’da İran’ın farklı şehirlerindeki nükleer tesisleri ve ordu komuta kademesini hedef alan geniş çaplı hava saldırıları gerçekleştirdi. Bu saldırılarda İran’ın Genelkurmay Başkanı, Devrim Muhafızları Genel Komutanı ile bazı üst düzey komutanlar ve 9 nükleer bilim insanı hayatını kaybetti.

İRAN’DA CAN KAYIPLARI VE YARALILAR

İran Sağlık Bakanlığı, 15 Haziran’da yaptığı duyuruda, İsrail’in saldırılarında toplamda 224 sivilin yaşamını yitirdiğini ve 1277’den fazla kişinin yaralandığını bildirdi. İran ordusu, İsrail’e gerçekleştirilen balistik füzelerle yapılan misillemede ise 25 kişinin yaşamını yitirdiği ve 2 bin 517 kişinin yaralandığı bilgisini aktardı.

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