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İran-İsrail Gerilimi Çatışmaya Dönüştü

GERİLİM SICAK ÇATIŞMAYA DÖNÜŞTÜ

İran ile İsrail arasındaki artan gerginlik, sıcak çatışmalara evrildi. İran’a ait bir füzenin Tel Aviv’deki bir binaya isabet ettiği anlara ait güvenlik kamerası görüntüleri kamuoyuna ulaştı. Bu görüntülerde, füzeyle vurulan binanın içinde bulunan sivillerin panik anına dair yansımaları yer alıyor. Görüntülerdeki sesler, insanların büyük bir korku yaşadığını ve bazı sivillerin ağladığını gösteriyor.

SALDIRIYLA BİRLİKTE PANİK ORTAMI YAŞANDI

Saldırı, bölgedeki halk arasında ciddi bir korkuya yol açarken, sosyal medyada da geniş yankı buldu. İzleyicilerden bazıları, olayı değerlendirerek, “Umarız biraz olsun Gazzelileri anlamışsınızdır” şeklinde yorumlar yaptı. Bu tür ifadeler, yaşanan çatışmaların ve bölgedeki insani durumun öneminin altını çiziyor.

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