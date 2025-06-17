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İran-İsrail Gerilimi, Sınırda Etkili Oldu

İRAN-İSRAİL GERİLİMİ SINIRDAKİ ETKİLERİNİ GÖSTERİYOR

İran ile İsrail arasındaki olan gerilim, Türkiye-İran sınır hattında kendini hissettiriyor. Gürbulak Sınır Kapısı’ndan Türkiye’ye geçiş yapan yabancı turistlerin sayısında gözle görülür bir artış yaşanıyor. Turistlerin, bölgede olabilecek olası çatışmalara karşı karayolunu kullanarak Türkiye’ye girmeyi tercih ettikleri ifade ediliyor.

TÜRKİYE GÜVENLİ BİR ALTERNATİF OLARAK ÖNE ÇIKIYOR

İran’da bulunan çok sayıda yabancı ziyaretçi, daha fazla güvenlik için Türkiye’yi tercih ediyor. Giriş yapan turistler, “Türkiye güvenli bir ülke” diyerek bu tercihlerinin nedenini aktarıyor. Gürbulak Sınır Kapısı’ndan geçişlerin olağanüstü bir yoğunluk yaratmadığı ancak normal günlere göre sınırlı bir artışın olduğu bildiriliyor.

İŞLEMLER KONTROLLÜ ŞEKİLDE DEVAM EDİYOR

Sınır hattındaki geçişlerde herhangi bir aksaklık olmadan yolcuların işlemleri kontrollü bir şekilde sürdürülüyor. Gürbulak Sınır Kapısı’ndan giriş yapan yolcular, güvenli bir geçiş deneyimi yaşıyor.

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