İran-İsrail Gerilimi Sınırda Etkili Oldu

İRAN-İSRAİL GERİLİMİ ETKİLERİ

İran ile İsrail arasındaki gerginlik, sınır hattında farklı yansımalar gösteriyor. Doğubayazıt ilçesindeki Gürbulak Sınır Kapısı’ndan Türkiye’ye geçiş yapan yabancı turistlerin sayısında gözle görülür bir artış yaşanıyor. İran’da bulunan çok sayıda yabancı turist, bölgede potansiyel bir çatışma riski nedeniyle karayolu ile Türkiye’ye ulaşmayı tercih ediyor.

GÜVENLİK SEBEBİYLE YOL SEÇİMİ

Türkiye’ye giriş yapan turistlerin çoğu, bölgede güvenli bir ülke olan Türkiye’yi tercih ettiklerini ifade ediyor. Sınır hattındaki geçişlerde olağanüstü bir yoğunluk yaşanmamakla birlikte, normal günlere göre sınırlı bir artış kaydediliyor. Gürbulak Sınır Kapısı’ndan giriş yapan yolcuların işlemleri kontrollü şekilde devam ediyor.