İran, İsrail Halkına Ülkeyi Terk Etmelerini Söyledi

İSRAİL HALKINA ÇAĞRI

İran Silahlı Kuvvetler Basın Sözcüsü Rıza Seyyad, İsrail halkını ülkelerini terk etmeye çağırdı. Seyyad, bu çağrıyı yaptığı açıklamada, “İşgal altındaki toprakları terk edin. Bu hayatınızı kurtarmanın tek yoludur” şeklinde konuştu.

VURULAN ÖNEMLİ YERLER

Seyyad, birçok önemli yerin hedef alındığını belirtti. Ayrıca, “Suçlu rejimin sizi canlı kalkan olarak kullanmasına izin vermemeniz gerektiğini vurguluyoruz” dedi. Bu açıklamalar, bölgedeki gerilimin artığı dönemlerde geliyor.