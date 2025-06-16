Haberler

İran, İsrail Halkına Ülkeyi Terk Etmelerini Söyledi

İSRAİL HALKINA ÇAĞRI

İran Silahlı Kuvvetler Basın Sözcüsü Rıza Seyyad, İsrail halkını ülkelerini terk etmeye çağırdı. Seyyad, bu çağrıyı yaptığı açıklamada, “İşgal altındaki toprakları terk edin. Bu hayatınızı kurtarmanın tek yoludur” şeklinde konuştu.

VURULAN ÖNEMLİ YERLER

Seyyad, birçok önemli yerin hedef alındığını belirtti. Ayrıca, “Suçlu rejimin sizi canlı kalkan olarak kullanmasına izin vermemeniz gerektiğini vurguluyoruz” dedi. Bu açıklamalar, bölgedeki gerilimin artığı dönemlerde geliyor.

ÖNEMLİ

Haberler

İSRAİL, Saldırılar Nedeniyle Sığınakları Önerdi

İsrail ordusu, İran tehdidi nedeniyle halkı sığınaklardan uzaklaşmamaları konusunda uyardı ve güvenlik önlemleri gereği toplantıların iptal edilmesini tavsiye etti.
Haberler

Eski T.B.M.M. Başkanı Cemil Çiçek, Toplantıya Katıldı. Demokraside Herkesin Sorumluluğu Var. Siyasi Parti Çalışmaları Sağlıksız Oluyor. Çözüm İçin El Sıkmak Gerekirdi. Toplumda Birlik Hala...

Eski TBMM Başkanı Cemil Çiçek, Bursa'daki toplantıda demokrasinin herkesin sorumluluğu olduğunu belirtti ve sağ-sol kamplaşmasının zararlarına dikkat çekti, siyasi partilerin topluma çözüm sunması gerektiğini vurguladı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.