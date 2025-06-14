İran, İsrail’i Vurmayı Sürdürecek

GENERAL AHMED VAHİDİ’İN AÇIKLAMALARI

Devrim Muhafızları Ordusu’nun yeni başkomutanı General Ahmed Vahidi, “Gerçek Söz 3 operasyonu, gerektiği sürece devam edecek. İlk aşamada Siyonistlere ağır bir darbe vurduk.” diyerek, İsrail’in İran’a yönelik saldırılarının sonrasında İran’ın karşı hamlesini duyurdu. İran, çok sayıda füze ile İsrail’in kentlerine saldırırken, bu saldırılar özellikle Tel Aviv üzerinde yoğunlaştı. Gece boyunca süren saldırılarda çok sayıda kişinin yaralandığı ve saldırıların devam edip etmeyeceği konusunda belirsizlik olduğu bildiriliyor.

İSRAİL’İN SALDIRILARI VE KAYIPLAR

Saldırılardan sonra, Devrim Muhafızları Ordusu’nun eski komutanı General Hüseyin Salami’nin yerine atanan General Ahmed Vahidi, saldırıların gerektiği kadar süreceğini belirtti. Vahidi ayrıca operasyonun başlangıcında Siyonist birliklere ağır bir darbe indirdiklerinin altını çizdi. Önceki gece, İsrail, Tahran, Tebriz ve İsfahan’daki Natanz nükleer tesislerine yönelik saldırılar düzenledi. Bu saldırılarda İran Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Muhammed Bakıri, Devrim Muhafızları Genel Komutanı Tümgeneral Hüseyin Salami, Hatemul Enbiya Merkezi Karargah Komutanı Gulamali Reşid ve Devrim Muhafızları Hava ve Uzay Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Emir Ali Hacızade gibi üst düzey askeri yetkililerin yanı sıra 6 nükleer bilim insanı hayatını kaybetti.

SİVİL KAYIPLAR VE GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

İsrail’in Tahran’a yönelik düzenlediği saldırılarda, sivil yerleşim alanlarının da hedef alındığı ve kadınlar ile çocukların da bulunduğu çok sayıda sivilin yaşamını yitirdiği kaydedildi. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İran’a yönelik saldırıların devam edeceğini ve “tehlike ortadan kalkana kadar” bu saldırıların süreceğini ifade etti. Ayrıca, İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, ülkede olağanüstü hal ilan edildiğini duyurdu. İsrail ordusu ise saldırılara katılan 200’den fazla savaş uçağının bulunduğunu ve insansız hava araçlarının da kullanıldığını açıkladı.