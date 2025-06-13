İran, İsrail’in Hava Saldırısını Duyurdu

İRAN’DA İSRAİL’İN HAVA SALDIRISI

İran devlet televizyonu, İsrail’in Tahran’da çeşitli hedeflere yönelik bir hava saldırısı düzenlediğini bildirdi. Saldırının, Tahran’ın değişik bölgelerindeki sivil yerleşim alanları ve tanınmış kişilerin konutlarını hedef aldığı ifade edildi. Saldırının hemen sonrasında sosyal medya platformlarında paylaşılan görüntülerde sivil kayıpların da meydana geldiği gözlemlendi. Devlet televizyonunun muhabiri, olay yerinden yaptığı yayında, “bir kadın ve bir çocuğun hayatını kaybettiğini” aktardı.

İRAN’DAN İLK AÇIKLAMA GELDİ

İsrail’in saldırısının ardından İran’dan ilk tepki geldi. İran Genelkurmay Başkanlığı Sözcüsü, “İsrail, İran’a saldırılarını ABD’nin yardımıyla gerçekleştirdi. İkisi de ağır bir bedel ödeyecek.” şeklinde bir açıklama yaptı. İran lideri Hamaney, İsrail’in saldırılarında bazı komutan ve bilim insanlarının hayatını kaybettiğini belirterek, “İsrail’e sert karşılık vereceğiz.” dedi.