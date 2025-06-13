İran, İsrail’in Saldırılarına Cevap Verecek

İRAN CUMHURBAŞKANI’NDAN GÜÇLÜ AÇIKLAMALAR

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, “İsrail’e vereceğimiz yanıt, düşmanı bu aptalca hareketinden dolayı pişman edecektir” dedi. Pezeşkiyan, İsrail’in gerçekleştirdiği saldırıların hemen ardından bir görüntülü mesaj yayımladı.

ZULÜM VE SAVAŞ SUÇLARIYLA İLGİLİ DEĞERLENDİRMELER

Pezeşkiyan, “Tüm uluslararası yükümlülüklere aykırı bu vahşi saldırı, varlığını işgal, saldırganlık ve bebek katliamı üzerine inşa eden gayri meşru Siyonist rejimin suçlu karakterini bir kez daha doğrulamaktadır” açıklamasında bulundu. Ayrıca, İranlı yetkililer ve halk olarak bu saldırılara sessiz kalmayacaklarını vurguladı.

MEŞRU SAVUNMA VE BİRLİK ÇAĞRISI

Pezeşkiyan, İran İslam Cumhuriyeti’nin meşru ve kararlı yanıtı ile düşmanı pişman edeceklerini belirtti. Ülkenin bütünlüğünü savunmak adına kararlı adımlar atacaklarını söyleyen Pezeşkiyan, aynı zamanda halka birlik ve dayanışma çağrısı yaptı. Düşmanların psikolojik savaşlarına aldırış edilmemesi gerektiğini ve yetkililere destek olunmasını talep etti.