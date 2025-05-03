İran, İsrail’in Suriye’ye Saldırılarını Kınadı

İSRAİL’İN SURİYE’YE YÖNELİK SALDIRILARI TEPKİ ÇEKİYOR

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, İsrail’in Suriye’ye gerçekleştirdiği askeri saldırılara karşı sert bir açıklama yaptı. Bekayi, “Bu saldırıların temel amacı Suriye’nin savunma, ekonomik ve altyapı kapasitelerini yok etmektir. İsrail rejimi, kötü niyetli hedeflerini Suriye ve genel olarak bölgede ilerletmeye çalışmaktadır” diye konuştu. İran, İsrail’in Suriye’nin farklı bölgelerine yönelik gerçekleştirilen askeri saldırıları kınadı.

SURİYE’NİN ALTYAPILARI HEDEF ALINIYOR

Bekayi, özellikle Şam, Lazkiye, Hama, Kuneytire ve Dera şehirlerine yönelik bombardımanlarda, Suriye’nin hem askeri hem de sivil altyapılarının sistematik olarak hedef alındığını vurguladı. Önümüzdeki tehditlerin arttığını belirten Bekayi, İsrail’in halen Suriye topraklarının bir kısmını işgal altında tuttuğunu ifade etti. “Uluslararası toplum, özellikle bölge ülkeleri, İsrail’in saldırılarına karşı acil ve etkili adımlar atmalıdır” şeklinde konuştu.

Suriye’nin toprak bütünlüğü ile ulusal egemenliğinin korunmasının önemini vurgulayan Bekayi, Suriye’nin bağımsız bir ülke olarak bölge güvenliği ve istikrarı açısından önemli bir rol oynadığını dile getirdi. Uluslararası topluma, İsrail saldırılarının önlenmesi için çağrıda bulunan Bekayi, “Bu çerçevede, İslam İşbirliği Teşkilatı’nın mevcut mekanizmalarını kullanarak Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’ni harekete geçirmesi ve İsrail’in yasa dışı eylemleri karşısında sorumluluğunu yerine getirmeye zorlaması gerekmektedir” şeklinde ifade etti.

İSRAİL SAVAŞ UÇAKLARI SURİYE’Yİ HEDEF ALDI

İsrail savaş uçakları, Suriye’nin Şam, Hama, Dera, Lazkiye ve Kuneytire şehirlerine 20’den fazla hava saldırısı düzenleyerek ülkedeki askeri tesisleri hedef aldı. İsrail Savunma Kuvvetleri’nden (IDF) yapılan açıklamada, “Savaş uçaklarımız Suriye’deki bir askeri tesise, uçaksavar sistemlerine ve karadan havaya füze altyapısına saldırı düzenledi. IDF, İsrail ve vatandaşlarını korumak için gereken şekilde hareket etmeye devam edecektir” denildi.