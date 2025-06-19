İran-İsrail Krizi Tırmanıyor, Gözaltılar Artıyor

İRAN İLE İSRAİL ARASINDAKİ KRİZ HIZLANIYOR

Ortadoğu’da tırmanan gerginlik, İran ile İsrail arasındaki güvenlik operasyonlarını artırıyor. İran polisi, Tahran ile Kum şehri arasındaki otoyolda yaşanan uzun bir kovalamaca sonucu, Mossad ajanı olduğu belirtilen bir kişiyi yakaladı. Şüpheli, aracını terk ederek kaçmayı denesede, İran güvenlik güçleri tarafından gözaltına alındı.

ŞÜPHELİ ARAÇTA PATLAYICI MADDE BULUNDU

Yakalanan kişinin aracında yapılan detaylı arama sonucunda, kasa içerisine gizlenmiş birçok patlayıcı madde ele geçirildi. Bu olay, İsrail’in son günlerde İran’ın üst düzey askeri hedeflerine yönelik gerçekleştirdiği nokta atışı saldırılarının ardından, İran’da “Mossad alarmı” verilmesine sebep oldu. Son haftada yalnızca başkent Tahran’da, İsrail adına casusluk yaptığı iddiasıyla toplam 28 kişi gözaltına alındı.

İRAN’DA GÖZALTILAR VE UYARI AÇIKLAMALARI

Ayrıca İran makamları, 2023 yılında aynı suçlamayla tutuklanan bir kişinin idam edildiğini duyurdu. Ülke genelinde halka yönelik yapılan açıklamalarda, “maskeli ve şapkalı kişilere karşı dikkatli olun” çağrısı yapıldı. İran medyasına göre, İsfahan kentinde 60 kişi, İsrail’e destek içeren paylaşımlar yaparak “toplumun psikolojik güvenliğini bozmak” suçlamasıyla gözaltına alındı. İran güvenlik kaynakları, bu tür içeriklerin milli güvenliği tehdit ettiğini vurguladı.