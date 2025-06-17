İran, İsrail Mossad Merkezini Vurdu

İRAN’DAN İSRAİL’E FÜZE SALDIRISI BİLDİRİMİ

İran, İsrail’in Herzliya kentindeki Mossad karargahına bir saldırı düzenlediğini açıkladı. İran haber ajansı, İran Devrim Muhafızları Ordusu’nun (DMO) yaptığı bildiriye dayandırarak, bu saldırının hedeflerinin bir askeri istihbarat merkezi ve bir Mossad operasyon planlama merkezi olduğunu belirtildi.

SALDIRI DETAYLARI

DMO, gerçekleştirdiği füze saldırılarının başarılı bir şekilde hedeflere ulaştığını ifade etti. Bu gelişme, İran’ın askeri stratejisi açısından önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. İran yönetimi, saldırının ardından yaptığı açıklamalarda, devam eden gerilimler çerçevesinde gerçekleştirdiklerini söylüyor.