İran, İsrail Saldırısını Kınadı

İSRAİL SALDIRISIYLA İLGİLİ AÇIKLAMALAR

İran Dışişleri Bakanlığı yetkilileri, İsrail’in saldırısı sonucunda bakanlığa bağlı ek hizmet binalarından birinin hedef alındığını duyurdu. Dışişleri Bakan Yardımcısı Said Hatipzade, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, saldırıya ilişkin görüntülere yer verdi. Hatipzade, “İsrail, İran Dışişleri Bakanlığı’nın, Siyaset ve Uluslararası Araştırmalar Enstitüsü’nün tam karşısında bulunan binalarından birine saldırdı” dedi.

SALDIRIDA YARALILAR VAR

Açıklamasında birkaç sivilin yaralandığını belirten Hatipzade, “Bunlar arasında tedavi için hastaneye kaldırılan meslektaşlarım da var” ifadesini kullandı. Söz konusu görüntülerin, “korkakça saldırıda hedef alınan Siyaset ve Uluslararası Araştırmalar Enstitüsü’nün kütüphanesinden” olduğunu vurguladı. Hatipzade, bu durumu, “İsrail rejiminin İran’a karşı devam eden ve sistematik saldırganlık kampanyasının bir parçası olan bir başka açık savaş suçu” olarak nitelendirdi.