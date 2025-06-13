“Iran İsrail Savaşı Altını Etkiler Mi?”

İRAN-İSRAİL SAVAŞININ ETKİLERİ

“İran İsrail savaşı altını etkiler mi?” sorusu, yatırımcılar için kritik bir konu haline geldi. Jeopolitik risklerin artmasına bağlı olarak, altın gibi güvenli varlıklara olan talep sürekli olarak yükseliyor. Bu durum, altın piyasasında ani ve yukarı yönlü hareketlerin ortaya çıkmasına yol açtı. Hem savaş riski hem de ABD’nin ekonomik gelişmeleri, altın piyasalarını hareketlendirmekte.

PİYASALARDA ÇALKANTI

ABD’nin Orta Doğu’daki elçilik personelini tasfiye etmesinin ardından piyasalar, gelen saldırı haberleriyle birlikte büyük bir dalgalanma yaşadı. Saldırı sonrasında ons altın fiyatı 3.430 doları geçti. Gram altın, ons altındaki yukarı yönlü hareketin etkisiyle rekor seviyelere ulaştı. Sabah seansında ons altın 07.57’de 3.427 dolardan işlem görüyor. Gram altın ise 4.336 lirayı aşıp tarihin en yüksek seviyesi olan 4.440 TL’ye ulaştı. Kapalıçarşı’da fiziki gram satış fiyatı 4.440 TL’yi geçerken, çeyrek altın da 7.150 TL’ye yaklaşıyor.

İsrail’in İran’a düzenlediği saldırının ardından petrol fiyatları da yükseliş gösteriyor. Brent petrol, Türkiye saatiyle sabah seansında 78,45 dolara ulaştı. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili ise 77,59 dolara çıktı. Bu değişimler, piyasalardaki belirsizlikle birlikte yatırımcılar için daha da önemli hale geliyor.