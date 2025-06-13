İran-İsrail Savaşı Borsa Üzerinde Etkili Mi?

İRAN-İSRAİL SAVAŞININ ETKİLERİ

“İran ve İsrail savaşı borsayı etkiler mi?” sorusu, yatırım yapan bireylerin ve kurumların dikkatini çekiyor. Jeopolitik risklerin artması finansal piyasalarda önemli tepkilere yol açıyor ve bu durum altın, petrol ve döviz gibi piyasalarda belirgin etkiler yaratıyor. Dolayısıyla İran ve İsrail savaşı borsayı nasıl etkileyebilir?

PETROL FİYATLARINDAKİ YÜKSELİŞ

İsrail’in İran’ın nükleer tesislerine yönelik saldırısının ardından petrol fiyatları %10’un üzerinde bir artış gösterdi. Bu gelişme, enerji maliyetlerinin yükseleceği beklentisiyle enerji dışı sektörlerde baskı oluşturdu. Enerji şirketlerinin hisseleri değer kazanırken, taşımacılık ve sanayi gibi alanlar olumsuz etkilendi. Jeopolitik krizlerde yatırımcıların en çok tercih ettiği adımlardan biri güvenli varlıklara yönelmektir. Nitekim, ons altın 3.400 doların üzerine çıkarak son dönemlerin en yüksek seviyelerine ulaştı.

ALTIN VE DİĞER ETKİLER

ABD’nin Orta Doğu’daki elçilik personellerini geri çekmesinin ardından piyasalar büyük bir belirsizlikle karşı karşıya kaldı. Saldırı haberiyle birlikte ciddi çalkantılar yaşandı. Ons altın fiyatları saldırı sonrası 3.430 doları geçti. Gram altın, ons altındaki yükselişin etkisiyle tarihi rakamlara ulaştı. Sabah seansında ons altın 3.427 dolardan işlem görmekte. Gram altın, 4.336 lirayı aşarak rekor seviyeyi gördü. Kapalıçarşı’da fiziki gram satış fiyatı 4.440 TL’yi geçerken, çeyrek altın 7.150 TL’ye yaklaştı.

ENERJİ PİYASASINDAKİ DEĞİŞİMLER

Petrol fiyatları, İsrail’in İran’a saldırı düzenlemesiyle birlikte artış gösterdi. Brent petrol Türkiye saatiyle sabah seansında 78,45 dolara yükseldi. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varil fiyatı da 77,59 dolara yükseldi. Bu gelişmeler, borsa üzerindeki etkiyi artırıyor ve yatırımcıların dikkati bu alanda yoğunlaşıyor.