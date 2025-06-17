İran-İsrail Savaşı Devam Ediyor

İRAN-İSRAİL SAVAŞINDA SON DURUM

13 Haziran Cuma günü başlayan İran-İsrail çatışmasında 5. gün yaşanıyor. Gece boyunca iki ülkenin karşılıklı saldırıları devam ederken, İsrail’in Demir Kubbe sisteminin arızalanması sonucunda İran’ın füzeleri Tel Aviv sokaklarına düştü. Olayların gelişimini dakika dakika aktarıyoruz. İran, İsrail’in Devlet Televizyonu ve Tahran’daki sivil yerleşimlere düzenlediği hava saldırısının ardından sert yanıtlar verdi. “Tarihin en büyük saldırısını gerçekleştireceğiz” diyen İran, İsrail’de sirenlerin çalmaya başladığı bir anı yakaladı. İsrail Ordusu, İran’dan füzelerin ateşlendiğini duyurdu ve toplumun teyakkuzda olduğunu açıkladı.

İSRAİL’İN HAZIRLIKLARI

Reuters’a göre, İsrail’in Kanal 12 ve Kanal 14 televizyonları, personellerini hemen tahliye hazırlıklarına başlamaları konusunda uyardı. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, çatışmaların başladığı günden beri ilk çevrimiçi basın toplantısını gerçekleştirdi. Netanyahu, İran’ın nükleer ve füze programlarıyla ilgili sürdürdükleri operasyonları detaylandırırken, saldırılarda 10 İranlı bilim insanının öldürüldüğünü bildirdi. “Birkaç tane daha kaldı, onlara da ulaşacağız” diyen Netanyahu, İran’ın Natanz Nükleer Tesisi’ne şiddetli bir saldırı düzenleyerek santrifüj imalatı yapılan fabrikaları imha ettiklerini belirtip, “Nükleer hedefleri sistematik olarak imha etmeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

İRAN’A YÖNELİK SALDIRILAR

Balistik füze üretim tesislerine yapılan saldırılara değinen Netanyahu, “Üretim fabrikalarını birer birer vurduk ve vurmaya devam edeceğiz. Yüzlerce balistik füzeyi imha ettik” dedi. İran’ın askeri kadrosuna yönelik saldırılara ilişkin ise, “Üç üst düzey askeri yetkili dahil olmak üzere İran’ın güvenlik kadrosunu etkisiz hale getirdik. Onları birer birer ortadan kaldırıyoruz” ifadelerini kullandı. Netanyahu, İsrail’in hava savunma sistemlerini ortadan kaldırdığını, İran’ın insansız hava aracı envanterinin yarısının ve önemli radar merkezlerinin imha edildiğini bildirdi. Ayrıca, devlet televizyonu gibi birçok stratejik hedefin vurulduğunu da ekledi.

BAYRAMDA İRAN’IN TEHDİTLERİ

Netanyahu, “Halkı tahliye ediyoruz, insanlar şehirlerden ayrılıyor. Zafer yolundayız. İran da bunun farkında” dedi. İran’ın saldırıları durdurmak için diyalog girişimlerine ilişkin çıkan haberlere “Hiç şaşırmadım. Ölüm silahlarını üretmeye devam etmek istiyorlar” yanıtını veren Netanyahu, İran’ın niyetleri konusunda kandırılamayacaklarını belirtti. “Bu sonuçlara göre İran rejimi düşebilir” dedi ve “İran zayıfladı, İsrail Orta Doğu’nun çehresini değiştirebilir” ifadelerini kullandı.

ABD’DEN RİSK YİNE ARTIK

Bu savaş durumu ile ilgili olarak Beyaz Saray, ABD Başkanı Donald Trump’ın G7 Zirvesi’nden erken ayrıldığını duyurdu. Söz konusu durumdan dolayı Trump, Orta Doğu’daki gelişmelere odaklanma gereği duyduğunu bildirdi. İran, Tebriz’de İsrail’e ait bir savaş uçağının düşürüldüğünü açıkladı ve F-35 modelinin İran hava savunma sistemi tarafından vurulduğunu ifade etti. İsrail Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, İran’ın saldırılarının ardından 2 bin 775 vatandaşın evlerinden tahliye edildiğini ve 24 bina için yıkım kararı verildiğini belirtti.

SONUÇ VE TAHLİYELER

Netanyahu, Gazze’deki esirlerden de vazgeçmeyeceklerini vurguladı ve hepsini geri getireceklerini belirtti. Trump, “İran bu savaşı kazanamıyor, çok geç olmadan masaya oturmalılar” diyerek ABD’nin İsrail’e güçlü destek verdiğini belirtti. Suriye Sivil Havacılık Otoritesi, hava sahasının geçici olarak kapatıldığını duyurdu. Tahran, “İran nükleer silah sahibi olamaz” açıklamasını yapan Trump, İran’ın anlaşma yapmadığını ifade etti ve durumu eleştirdi. Netanyahu, “Varoluşsal bir tehlike olan İran nükleer programını ortadan kaldırmakta kararlıyız. Bunu şu an başarıyoruz ve vazgeçmeyeceğiz” dedi.