İran-İsrail Savaşı Yunan Turizmini Olumsuz Etkiledi

İRAN-İSRAİL SAVAŞI YUNAN TURİZMİNİ ETKİLİYOR

İran ile İsrail arasında başlayan çatışmalar sonrasında kapatılan hava sahası, binlerce İsrailli turistin Yunanistan’daki tatil planlarını olumsuz etkiledi. Savaşın devam etmesi durumunda, Yunan turizminin ciddi bir darbe alacağı ifade ediliyor. Yunan basınında yer alan haberlerde, Yunanistan ile Tel Aviv arasındaki uçuşların bir ay süreyle durdurulduğu, İsrailli turistlerin Ege ve Akdeniz’deki adalara ulaşımının başka bir yolu olmadığı belirtildi.

YUNANİSTAN 700 BİN İSRAİLLİ TURİST BEKLİYORDU

Bu yıl yaklaşık 700.000 turist bekleniyordu. Geçen yıl sadece İsrailli turistlerden 419 milyon avro gelir elde edildiği aktarıldı. İsrail’in İran’a yönelik saldırılarının ardından Orta Doğu’daki istikrarsız durumun Yunan turizmi üzerinde olumsuz etkileri olduğu vurgulandı. Eğer İsrail ile İran arasındaki çatışma yaz aylarına kadar sürerse, Yunanistan için önemli bir turizm müşteri olan İsrailli turistlerin ülkeye gelme şansının kalmayacağı, zira tüm uçuşların askıya alındığı duyuruldu.

YUNANİSTAN İÇİN EN ÖNEMLİ TURİSTİK PAZARLARDAN BİRİSİ

Yunan Turizm İşletmeleri Derneği (INSETE) verileri, bu yıl İsrail’den gelen turist sayısında önemli bir artış beklenirken, Yunan turizmi için uluslararası pazarlar arasında en büyük büyümenin buradan geldiği ifade ediliyor. Aegean havayolu, Atina’dan tüm uçuşlarını askıya aldığını, ayrıca El Al, Israir, Arkia, Blue Bird, Wizz Air ve Air Haifa gibi havayollarının da uçuşları durdurduğunu bildirdi. Yapılan duyuruya göre, Yunanistan’dan Tel Aviv’e ve Tel Aviv’den yapılan tüm uçuşlar 12 Temmuz’a kadar iptal edildi. Ayrıca, Beyrut, Amman ve Erbil’e yapılan uçuşların da durdurulduğu kaydedildi. Avrupa Hava Seyrüsefer Emniyeti Örgütü Eurocontrol’ün tüm havayollarının operasyonlarını etkileyen kapsamlı bir Avrupa direktifi dikkate alındığında, Yunanistan’dan gelen rotalardaki uçuşların ne kadar süreyle etkilenmeye devam edeceği henüz netlik kazanmadı.