İran-İsrail Savaşının Yunan Turizmine Zarar Verdi

İRAN-İSRAİL ÇATIŞMALARI YUNAN TURİZMİNİ ETKİLİYOR

İran ile İsrail arasında patlak veren çatışmalar sonucu kapatılan hava sahası, binlerce İsrailli turistin Yunanistan tatilini olumsuz etkiliyor. Savaşın sürmesi durumunda Yunanistan’ın turizm sektörünün ciddi şekilde darbe alabileceği vurgulanıyor. Yunan basınında yer alan bilgilere göre, Yunanistan’dan Tel Aviv’e ve Tel Aviv’den Yunanistan’a uçuşların bir ay süreyle durdurulması nedeniyle, İsrailli turistlerin özellikle Ege ve Akdeniz’deki adalara ulaşmaları imkansız hale geldi.

700 BİN İSRAİLLİ TURİST HİÇBİR YERDE YOK

Bu yıl Yunanistan, 700.000’den fazla İsrailli turist bekliyordu; geçtiğimiz yıl İsrailli turistlerden 419 milyon avro gelir elde edilmişti. Ancak, İsrail’in İran’a yönelik saldırılarının ardından Orta Doğu’daki güvensizliğin Yunan turizmini olumsuz etkilediği bildiriliyor. Eğer İsrail-Iran çatışması yaz aylarına kadar devam ederse, Yunanistan’ın en dinamik turizm pazarlarından biri olan İsrailli turistlerin gelme olasılığı kalmayacak çünkü uçuşları durdurma kararı alındı.

İSRAİL’DEN GELEN TURİSTLER GİDİYOR

Yunan Turizm İşletmeleri Derneği (INSETE) tarafından sağlanan verilere göre, bu yıl İsrail’den gelen turist sayısında artış, Yunan turizmi için diğer uluslararası pazarlardan daha büyük bir yer tutuyordu. Aegean havayolu da duyurularında Atina’dan yapılan uçuşlarını askıya aldığını, özellikle El Al, Israir, Arkia, Blue Bird, Wizz Air ve Air Haifa gibi havayollarının da uçuşlarını durdurduğunu açıkladı. Duyuruda, Yunanistan’dan Tel Aviv’e ve Tel Aviv’den Yunanistan’a tüm uçuşların 12 Temmuz’a kadar, Beyrut, Amman ve Erbil’e yapılan uçuşların ise 28 Haziran’a kadar iptal edildiği belirtildi.

EUROCONTROL VE GELECEK BEKLENTİLERİ

Avrupa Hava Seyrüsefer Emniyeti Örgütü Eurocontrol’ün uçuş operasyonlarını etkileyen daha kapsamlı bir direktif uyguladığı düşünülürse, Yunanistan’dan gelen güzergahlardaki uçuşların askıya alınması nedeniyle kaç yolcunun etkileneceği ve bu durumun ne kadar süreyle süreceği henüz netlik kazanmadı.