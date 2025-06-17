İran, İsrail Uçağını Düşürdü İddası

İRAN’DA İSRAİL F-35 SAVAŞ UÇAĞI DÜŞÜRÜLDÜ İDDİASI

İran’da Devrim Muhafızları Ordusu’na bağlı olan “Sepah Pasdaran” Telegram kanalı, yerel kaynaklardan elde ettiği bilgiyi paylaştı. Habere göre, Çaharmahal Bahtiyari eyaletinin Ben ilçesinde yer alan dağlık bir bölgede bir İsrail F-35 savaş uçağının düşürüldüğü ve pilotunun yakalandığı öne sürüldü. Bu konuyla ilgili henüz herhangi bir resmi açıklama yapılmadı. Daha önce İran, biri kadın olmak üzere iki İsrail savaş uçağı pilotunun yakalandığını duyurmuştu.

İSRAİL’DEN GENCİ KAPSAYAN SALDIRILAR

İsrail, 13 Haziran tarihinde İran’ın çeşitli şehirlerindeki nükleer tesisler ve ordunun üst kademelerini hedef alan kapsamlı saldırılar düzenledi. Bu saldırılarda İran Genelkurmay Başkanı, Devrim Muhafızları Genel Komutanı ve bazı üst düzey komutanlar ile toplam dokuz nükleer bilim insanı yaşamını yitirdi. Ayrıca, sivil can kaybının 224 olduğu belirtiliyor. İran ordusunun İsrail’e yapmış olduğu balistik füzelerle karşı saldırıda ise 24 kişinin hayatını kaybettiği ve 500’den fazla kişinin yaralandığı bildirildi.