İran, İsraillilere Terk Uyarısı Yaptı

İRAN’DAN İSRAİL’E UYARI

İran, İsraillilere ülkelerini terk etme konusunda ciddi bir çağrıda bulundu. Ayrıca, Kanal 12 ve Kanal 14 televizyonlarına da ‘tahliye’ uyarısı yapıldı. İran devlet televizyonu, Silahlı Kuvvetlerin İsraillilere yönelik açıkladığı ‘tahliye’ mesajını duyurdu.

TALİMAT HUKUKİ BİR ZORUNLULUK

Yapılan açıklamada, “İşgal altındaki toprakları terk edin ki, yaşayabilesiniz” ifadesi dikkat çekti. Bu durum, hem silahlı kuvvetlerin hem de medya organlarının aldığı önlemleri ortaya koyuyor. İsrail’in önde gelen televizyon kanalları da verilen bu ‘tahliye’ çağrısını aktardı.