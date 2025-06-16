Haberler

İran, İsraillilere Ülkeyi Terk Edin Dedi

İRAN’DAN İSRAİL’E ÇAĞRI

İran Silahlı Kuvvetler Basın Sözcüsü Rıza Seyyad, İsrail halkına ülkelerini terk etmeleri konusunda bir çağrıda bulundu. Bu açıklamada Seyyad, İsrail halkına seslenerek, “İşgal altındaki toprakları terk edin. Bu hayatınızı kurtarmanın tek yoludur” şeklindeki ifadesini dile getirdi.

CANLI KALKAN OLMA RİSKİ

Seyyad, İsrail’de birçok önemli yerin saldırıya uğradığını belirtirken, “Suçlu rejimin sizi canlı kalkan olarak kullanmasına izin vermemeniz gerektiğini vurguluyoruz” dedi. Bu durum, İsrail halkının yaşadığı risklerin arttığına dikkat çekiyor.

ÖNEMLİ

Haberler

İSRAİL, Saldırılar Nedeniyle Sığınakları Önerdi

İsrail ordusu, İran tehdidi nedeniyle halkı sığınaklardan uzaklaşmamaları konusunda uyardı ve güvenlik önlemleri gereği toplantıların iptal edilmesini tavsiye etti.
Haberler

Eski T.B.M.M. Başkanı Cemil Çiçek, Toplantıya Katıldı. Demokraside Herkesin Sorumluluğu Var. Siyasi Parti Çalışmaları Sağlıksız Oluyor. Çözüm İçin El Sıkmak Gerekirdi. Toplumda Birlik Hala...

Eski TBMM Başkanı Cemil Çiçek, Bursa'daki toplantıda demokrasinin herkesin sorumluluğu olduğunu belirtti ve sağ-sol kamplaşmasının zararlarına dikkat çekti, siyasi partilerin topluma çözüm sunması gerektiğini vurguladı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.