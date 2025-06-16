İran, İsraillilere Ülkeyi Terk Edin Dedi

İRAN’DAN İSRAİL’E ÇAĞRI

İran Silahlı Kuvvetler Basın Sözcüsü Rıza Seyyad, İsrail halkına ülkelerini terk etmeleri konusunda bir çağrıda bulundu. Bu açıklamada Seyyad, İsrail halkına seslenerek, “İşgal altındaki toprakları terk edin. Bu hayatınızı kurtarmanın tek yoludur” şeklindeki ifadesini dile getirdi.

CANLI KALKAN OLMA RİSKİ

Seyyad, İsrail’de birçok önemli yerin saldırıya uğradığını belirtirken, “Suçlu rejimin sizi canlı kalkan olarak kullanmasına izin vermemeniz gerektiğini vurguluyoruz” dedi. Bu durum, İsrail halkının yaşadığı risklerin arttığına dikkat çekiyor.