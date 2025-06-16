İran, İsraillilere Ülkeyi Terk Etme Uyarısı Yaptı

İRAN, İSRAİLLİLERİ UYARIYOR

İran, İsrail vatandaşlarına ülkeyi terk etmeleri yönünde bir uyarı yayınladı. İran devlet televizyonu, Silahlı Kuvvetlerin İsraillilere yönelik yaptığı ‘tahliye’ çağrısını kamuoyuna duyurdu. Yapılan açıklamada, “İşgal altındaki toprakları terk edin ki, yaşayabilesiniz” denildi. Ayrıca, bu çağrı İsrail’in Kanal 12 ve Kanal 14 televizyonlarına da iletildi.

TAHLİYE ÇAĞRISI YAPILDI

Açıklamada belirtilen tahliye uyarısı, İsrailli sivillerin güvenliği açısından önemli bir noktayı vurguluyor. İran, bölgedeki gerginliğin artması ve güvenlik endişeleri dolayısıyla bu tür bir çağrıda bulunuyor.