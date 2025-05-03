İran, Kerec Yangınını Yalanladı

İDDİALAR YALANLANDI

İran, Kerec kentindeki elektrik santralinde yangın çıktığına dair iddiaları reddetti. İran devlet televizyonunun haberine göre, yangın Nazarabad bölgesindeki bir karton fabrikasında meydana geldi ve rüzgarın etkisiyle fabrikanın toplamda 12 bölümüne yayıldı. İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı ve herhangi bir can kaybı ya da yaralanma olmadığı bildirildi.

KEREC’DE BAŞKA BİR OLAY

Yarı resmi Fars Haber Ajansı, Kerec’deki elektrik santrali yakınında başka bir yangına dair görüntü paylaştı. Sosyal medya platformlarında, elektrik santralinde çıkan yangınla ilgili çeşitli görüntüler ve iddialar dolaşırken, devlet televizyonu bu iddialara karşı çıkarak santralde yangın olmadığını gösteren görüntüler paylaşarak durumu netleştirdi.