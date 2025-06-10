İran Kısmı Müzakereler İçin Tarih Belirlendi

DOLAYLI MÜZAKERELERİN TARİHİ BELİRLENDİ

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, İran ile ABD arasında devam eden dolaylı müzakerelerin altıncı turunun 15 Haziran Pazar günü Umman’ın başkenti Maskat’ta gerçekleştirileceğini duyurdu. Bekayi, yaptığı açıklamada, “Yapılan istişareler doğrultusunda, İran ile ABD arasındaki bir sonraki dolaylı müzakere turunun önümüzdeki Pazar günü Umman’ın başkenti Maskat’ta gerçekleştirilmesi planlanıyor” şeklinde bilgiler verdi.

MÜZAKERELERİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER

Tarafların beklentileri, ABD ile İran arasındaki müzakerelerin öncelikle karşılıklı güven inşası, daha sonra ise İran’ın nükleer programı hakkında bir anlaşma ortaya koyma sürecini hedeflediğini gösteriyor. ABD, İran’ın atom bombası yapımında kullanılabileceğini düşündüğü yüksek oranda zenginleştirilmiş uranyum üretimini durdurmasını talep ediyor.

Nükleer programının her zaman barışçıl olduğunu iddia eden İran, yaptırımların kaldırılması karşılığında nükleer programını “kısıtlamaya” hazır olduğunu belirtirken, ABD’nin geri adım atmayacağına dair güvence talep ediyor. Uzmanlar, İran’ın uranyum zenginleştirme santrifüjlerini sökmeye, uranyum zenginleştirmeyi tamamen durdurmaya veya zenginleştirilmiş uranyum stokunu 2015’teki anlaşmadaki seviyelerin altına düşürmeye hazır olmadığına dikkat çekiyor.

– TAHRAN