İran, Kitle İmha Silahlarına Karşıdır

İRANDAN SESSİZ ÇIĞLIK

İran’ın Ankara Büyükelçisi Mohammad Hassan Habibollahzade, “İran İslam Cumhuriyeti kurbanlarının acılarını ve ızdıraplarını yakından yaşamış ve derinden idrak eden bir ülke olarak kitle imha silahlarının her türlüsüne kesin olarak karşıdır” diyerek, bu konudaki tutumunu net bir şekilde ifade etti. İran İslam Cumhuriyeti’nin 46’ncı Ordu Günü dolayısıyla Ankara’da düzenlenen resepsiyonda, Büyükelçi Habibollahzade ev sahipliği yaptı. Etkinliğe Türkiye Cumhuriyeti Genelkurmay 2’inci Başkanı Orgeneral Kemal Yeni, İran’ın Ankara Büyükelçiliği Askeri Ataşesi Pilot Albay Toraj Zeinoddin, kuvvet komutanları ve çok sayıda yabancı misyon temsilcisi katıldı.

BARİŞ VE DİYALOG VURGUSU

Büyükelçi Habibollahzade, İran’ın her zaman dostluk ve barış içinde bir arada yaşama arayışında olduğunu belirtti. “İran, sahip olduğu kadim zengin kültür ve medeniyetine dayanarak milletler arasında diyalog anlayış ve karşılıklı anlayışa sürekli ilham vermiştir.” diyerek, ülkelerin barışçıl bir tutum sergilemelerini sağlamak için müzakere ve diyaloga açık olduklarını dile getirdi. Ayrıca, Filistin ve Gazze’deki duruma da değinerek, “Dolayısıyla herhangi bir platformda çocuk katili siyonist rejime karşı dayanışmanın, kararlı bir tutum sergilemenin ve direnişin gerekliliğine değinmeden söz etmek ve bu trajediyi görmezden gelmek düşünülemez.” şeklinde açıklamada bulundu.

İKİ ÜLKE ARASINDAKİ EKONOMİK İLİŞKİLERİN GÜÇLENMESİ

Habibollahzade, iki ülke arasında ekonomik ilişkilerin artan bir trende girdiğini vurguladı. “Dost, kardeş ve komşu iki ülke olan İran ve Türkiye bu önemli coğrafyada yüzyıllardır bir arada yaşamak suretiyle, ortak kapasitelerine dayanarak iş birliği ve sinerji geliştirmek için başarılı bir model olabileceklerini anlamışlardır.” ifadesini kullandı. İki ülke arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilerin son yıllarda stabil bir şekilde ilerlediğini de belirtti.

TARİHİ DOSTLUK VURGUSU

Genelkurmay 2’inci Başkanı Orgeneral Kemal Yeni, Türkiye ile İran arasındaki ilişkilerin tarihine dikkat çekti. Mustafa Kemal Atatürk döneminde bu ilişkilerin yeni bir boyut kazandığını söyleyen Yeni, “İki ülke arasındaki dostane ilişkiler tarihi bağlar ile birlikte bölgesel işbirliği temelinde şekillenmiştir.” dedi. Bu dostluğun karşılıklı saygı ve iyi komşuluk ilkeleri temelinde güçlenmeye devam edeceğine inandığını belirtti.