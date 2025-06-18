İran Kızılay Başkanı Halidi Açıklama Yaptı

İRAN KIZILAYI BAŞKANI’DAN AÇIKLAMALAR

İran Kızılay Başkanı Mücteba Halidi, İsrail’in gerçekleştirdiği saldırıların etkilerini ve durumu aktardı. Halidi, “Saldırıların başlangıcından bu yana 21 eyalet etkilendi. Yaklaşık 1000 kişi geçici olarak barınma altına alındı” diyerek olayın boyutlarını ortaya koydu.

GÖREV YAPAN PERSONEL SAYISI

Bu süreçte 3 bin 667 personelin çalışmalara katıldığını belirten Halidi, enkaz kaldırma, acil sağlık hizmetleri ve arama kurtarma operasyonlarında 983 ekibin faaliyet gösterdiğini ifade etti. Ayrıca, Halidi, şu ana kadar Kızılay tarafından 145 yaralının hastanelere sevk edildiğini açıkladı, ancak ölü ve yaralı sayısı hakkında bilgi vermedi.