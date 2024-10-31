İran Konsoloslukları Kapatılıyor, Gerginlik Sürüyor

BİRİNCİ PARAGRAF İran’da, terörle ilişkilendirilen İran-Almanya çifte vatandaşı Cemşid Şarmehd’in idam edilmesi, Berlin ile Tahran arasındaki gerilimi artırıyor. Almanya Dışişleri Bakanlığı, İran’ın Frankfurt, Hamburg ve Münih’teki konsolosluklarının kapanacağını duyurdu. Bu kapsamda, 32 İranlı konsolosluk çalışanı durumdan olumsuz etkilenecek ve eğer Alman vatandaşlığına sahip değillerse ikamet haklarını kaybedip ülkeyi terk etmek zorunda kalacaklar.

İKİNCİ PARAGRAF İran’ın Berlin’deki büyükelçiliği açık kalacak ve Almanya’daki İranlıların konsolosluk hizmetlerini sağlayacak. Cemşid Şarmehd, ABD merkezli rejim karşıtı “Tonder” adlı terör örgütünün lideri olmakla suçlanıyor ve idam cezası 28 Ekim’de infaz edilmişti. Almanya Dışişleri Bakanlığı, Şarmehd hakkındaki idam kararının ardından iki İranlı diplomatı sınır dışı ederken, İran da aynı sayıda Alman diplomatı geri göndermişti.