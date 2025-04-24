İran Konusunda Çok İyi Durumdayız

TRUMP’IN İRAN İLE MÜZAKERE AÇIKLAMALARI

ABD Başkanı Donald Trump, Norveç Başbakanı Jonas Gahr Store ile Oval Ofis’te gerçekleştirdiği görüşmede İran ile devam eden müzakereleri gündeme getirdi. Trump, “Bence İran konusunda çok iyi gidiyoruz, çok ciddi görüşmeler yapıyoruz. İran ile anlaşma konusunda çok iyi gittiğimizi düşünüyorum” sözleriyle durumu değerlendirdi.

İKİ SEÇENEK ÜZERİNE GÖRÜŞME

Donald Trump, İran ile nükleer müzakereler için iki seçeneklerinin olduğunu ifade etti ve bu seçeneklerden birinin “hiç de iyi bir seçenek değil” olduğunu belirtti.

İBRAHİM ANLAŞMALARINA YENİ KATILIM

Trump, ayrıca İsrail ile bölge ülkeleri arasındaki İbrahim Anlaşmaları’na birçok yeni ülkenin katılmaya hazır olduğunu belirtti. Yakın zamanda anlaşmaya yeni ülkelerin ekleneceğini söyledi.

MÜZAKERELERİN GELİŞİMİ

ABD Başkanı Trump’ın İran ile nükleer anlaşmaya varılması için 2 ay süre tanıdığı iddia edilmişti. Ayrıca, ABD ve İran arasında nükleer anlaşmaya ulaşılması amacıyla 8 yıl aradan sonra 12 Nisan’da Umman’da müzakerelerin ilk turu gerçekleştirilmiş, dolaylı müzakerelerin ikinci turu ise 19 Nisan’da İtalya’nın başkenti Roma’da yapılmıştı. Her iki görüşmede de İran heyetine Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi başkanlık ederken, ABD’yi Trump’ın Özel Temsilcisi Steve Witkoff temsil etti.