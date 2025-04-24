İran Konusunda İyi Durumdayız

İRAN İLE MÜZAKERE GELİŞMELERİ

ABD Başkanı Donald Trump, Norveç Başbakanı Jonas Gahr Store ile Oval Ofis’teki bir görüşme sırasında İran ile sürdürülen müzakereler hakkında açıklamalarda bulundu. Trump, “Bence İran konusunda çok iyi gidiyoruz, çok ciddi görüşmeler yapıyoruz. İran ile anlaşma konusunda çok iyi gittiğimizi düşünüyorum” şeklinde ifade etti. İran ile nükleer müzakerelere ilişkin önlerinde iki alternatif bulunduğunu söyleyen Trump, “Bu seçeneklerden biri iyi bir seçenek değil, bu hiç de iyi bir seçenek değil” dedi.

İBRAHİM ANLAŞMALARINA YENİ KATILIMLAR

Ayrıca Trump, İsrail ile bölgedeki ülkeler arasında imzalanmış olan İbrahim Anlaşmaları’na birçok yeni ülkenin katılmak için hazırlık yaptığını belirtti ve yakın zamanda bu anlaşmaya yeni ülkelerin dâhil olacağını duyurdu. ABD Başkanı Trump’ın, İran ile nükleer anlaşmaya ulaşmak için 2 ay süre tanıdığı iddiaları da gündemde.

MÜZAKERELERİN TARİHİ VE KATILIMCILAR

ABD ile İran arasında nükleer anlaşmaya yönelik müzakerelerin ilk turu 8 yıl aradan sonra 12 Nisan’da Umman’da gerçekleştirilmişti. Dolaylı müzakerelerin ikinci turu da 19 Nisan’da İtalya’nın başkenti Roma’da yapıldı. Her iki görüşmede de İran heyetinin başkanlığını Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi üstlenirken, ABD’yi ise Donald Trump’ın Özel Temsilcisi Steve Witkoff temsil etti.