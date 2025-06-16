İran’la İsrail Arasındaki Çatışmalar Devam Ediyor

İran ile İsrail arasındaki çatışmalar dördüncü gününe girerken, bölgedeki gerilim yeni bir aşamaya taşındı. İsrail’in Tahran, Tebriz ve İsfahan şehirlerine yönelik düzenlediği saldırılara karşılık olarak İran, Tel Aviv ve Hayfa’da hedefler vurdu. Çatışma alanındaki gelişmeler ve uluslararası açıklamalar gündemi meşgul ediyor. İsrail ordusu, sivil halka sığınaklara girmeleri konusunda uyarılar yaparken, savaş olasılığı artmaya devam ediyor.

ÇATIŞMANIN GÖRÜŞÜ

ABD Başkanı Donald Trump, çatışmanın kısa sürede sona erebileceğini ileri sürdü. Ancak Trump, barış sağlanamazsa ABD’nin çatışmaya müdahale edebileceğini belirtti. Bunun yanı sıra, dünya kamuoyunu etkileyen bir açıklama Pakistan’dan geldi. İran Devrim Muhafızları’nın eski Komutanı Muhsin Rızai, Pakistan’ın İsrail’in nükleer silah kullanması durumunda misillemede bulunacağına dair kendilerine güvence verdiğini söyledi. Rızai, “Pakistan bize, İsrail’in İran’a karşı nükleer bomba kullanması durumunda kendilerinin de İsrail’i nükleer bomba ile hedef alacaklarına dair güvence verdi” dedi. Rızai, ayrıca Pakistan’ın İran’a destek verdiğini vurgulayarak İslam dünyasına İsrail’e karşı birlik çağrısı yaptı.

PAKİSTAN’DAN UYARI

Pakistan Savunma Bakanı Khavaja Muhammed Asıf, Batı’yı uyararak, “Haydut devlet İsrail’e verdikleri destek, bölgesel bir felaketle sonuçlanabilir” şeklinde bir açıklama yaptı. İsrail tarafından bu iddialara dair henüz resmi bir yanıt gelmedi. Yaşanan kriz, küresel güçlerin doğrudan müdahil olabileceği yeni bir döneme girerken, uluslararası diplomatik çabaların hızlandığı bildiriliyor.

NÜKLEER SİLAHLAR ÜZERİNE Anlaşmalar

2017 yılında Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nda kabul edilen bir antlaşma, nükleer silahların geliştirilmesini, test edilmesini, saklanmasını ve kullanılmasını tamamen yasaklıyor. Ancak İsrail, Pakistan, Hindistan ve ABD gibi nükleer güce sahip ülkeler bu anlaşmaya taraf değil. 1970’te yürürlüğe giren NPT, nükleer silahlara sahip ülkelerin bu silahları yaymamasını, nükleer silaha sahip olmayan ülkelerin bu silahları edinmemesini ve barışçıl nükleer enerji kullanımını düzenlemektedir. İran bu antlaşmanın bir tarafı olurken, İsrail taraf değildir. Uluslararası Adalet Divanı, 1996 yılında nükleer silah kullanımının uluslararası hukukla çeliştiğini belirtmiş ancak aşırı durumlarda, “devletin hayatta kalması” gibi durumlar için net bir yasak olmadığını da vurgulamıştır.

SAĞLIKLA İLGİLİ HUKUKSAL ÇERÇEVE

Savaş hukuku kapsamında sivillere yönelik kasıtlı saldırılar, savaş suçu olarak değerlendiriliyor. Nükleer silahların sivil halk üzerindeki geniş çaplı tahribatı, bu uluslararası anlaşmaların ciddi ihlalleri anlamına geliyor. Eğer bir ülke nükleer silah kullanarak sivil hedefleri vurursa ve bu antlaşmaların tarafıysa, bu eylem savaş suçu veya insanlığa karşı suç kapsamında Uluslararası Ceza Mahkemesi’nde yargılanabilir.