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İran’la İsrail Arasındaki Çatışmalar Sürüyor

ÜRÜNLERİ ARTAN İLGİYLE GÖZLEMLENİYOR

İran ile İsrail arasında 5 gün önce başlayan çatışmalar devam ederken, Van Kapıköy Gümrük Kapısı’ndaki kalabalık bu sabah itibarıyla biraz azaldı. İranlı turistlerin Türkiye’ye yönelik merakı, sınırlı ölçüde sürerken, ziyaretlerin büyük bir kısmı kısa süreli kalışlardan oluşuyor. Dünkü hareketliliğin aksine, bugün hem İran’a gidişler hem de Türkiye’ye gelişler daha düşük seviyelerde gerçekleşti. Çatışmalara rağmen İran vatandaşlarının önemli bir bölümünün ülkelerine dönmeye devam etmesi dikkat çekiyor.

GÜVENLİK ENDİŞELERİ SEYAHAT PLANLARINI ETKİLİYOR

İran’dan gelen turistler, kalıcı olarak ayrılma niyetinin olmadığını belirtiyor. Aile ziyareti için İran’ın Zencan eyaletine giden Rüya ve Murat çifti, planlarını yarıda keserek Türkiye’ye erken dönme kararı aldıklarını ifade etti. Normalde bir hafta daha kalmayı düşünüyorlardı. Çift, “Gece saatlerinde bombalanma yapıldı ancak hava savunma sistemi iyi çalıştı. Yine de tedirgin olduk ve dönmeye karar verdik” diyerek endişelerini dile getirdi.

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