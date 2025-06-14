İran’la Sınırda Gerginlik Ve Yoğunluk Var

GÜMRÜK KAPISINDA YOĞUNLUK ARTIYOR

İsrail’in İran’a yönelik saldırısı sonrasında bölgede yaşanan gerginlik, Türkiye’nin İran’a açılan Esendere Gümrük Kapısı’nda işlem sürelerini yavaşlatarak yoğunluğa neden oluyor. Gümrük kapısında oluşan 5 kilometrelik TIR kuyruğu, sürücülerin yaşadığı gecikmelerle birlikte dikkat çekiyor. TIR şoförü Habip Batfer, “Dünden beri ülkemizde internet olmadığı için ailelerimize ulaşamıyoruz. Merak içerisindeyiz” açıklamasında bulundu.

ÜLKEYE DÖNME BEKLENTİSİ

Son üç gündür sınır kapısında bekleyen Mehmet Ali Ruhani, “Ülkemize yapılan saldırı sonrası gümrük kapısında işlemler yavaş işliyor. Bu yüzden bizde kuyruğun bitmesini ve ülkemize dönmeyi bekliyoruz. Gelişmeleri ise internetten, Türk medyasına bakarak öğreniyoruz” dedi.

VATANDAŞLARIN DURUMU

Türk vatandaşı Saide Genç de, “2 gün önce bir akrabamızın hayatını kaybetmesi nedeniyle İran’a gittik. Oradayken saldırı yaşandı. Bizler de sabahın erken saatlerinden gümrük kapısına gelerek ülkemize döndük” ifadelerini kullandı. İlgili yetkililer, sadece İran’daki Türk vatandaşlarının Türkiye’ye, Türkiye’deki İran vatandaşlarının ise kendi ülkelerine dönüşüne izin verildiğini belirtiyor.