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İran Lideri Ali Hamaney Açıklama Yaptı

İRAN LİDERİNDEN İSRAİL’E SERT MESAJ

İran lideri Ali Hamaney, İsrail’in ülkesine gerçekleştirdiği saldırılarla ilgili ayrıntılı bir açıklama yaptı. Hamaney, bu saldırılardan ötürü İsrail’in cezasız kalamayacağını vurguladı ve ulusa seslendi. İran devlet televizyonu tarafından yayımlanan mesajında, “Silahlı kuvvetler kararlılıkla hareket edecek ve aşağılık Siyonist rejimi perişan edecektir. Siyonist rejim bu suçtan sağ kurtulamayacaktır. İran halkı emin olsun ki bu konu hiçbir şekilde hafife alınmayacaktır” sözlerini dile getirdi.

SIYONİST REJİMİN KONTROL ALTINA ALINACAĞI VURGUSU

Hamaney, mesajında gerçekleştirdiği vurgularla birlikte, İran’ın güçlü bir duruş sergileyeceğini belirtti. Sözlerinin devamında, İran halkının endişe etmemesi gerektiğini iletti ve ordusunun bu konudaki kararlılığının altını çizdi. Bu mesaj, bölgedeki gerilimin ne kadar yüksek olduğunu gösteriyor ve Hamaney’in siyasetteki etkisini bir kez daha pekiştiriyor.

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