İran Lideri Düşmanlıkları Çözümsüz Görüyor

İRAN LİDERİNİN AÇIKLAMALARI

İran lideri Ayetullah Ali Hamaney, Tahran’daki ikametgahında yaptığı konuşmada, “ABD’nin İran’a karşı düşmanca tutumunun asıl amacı göz önüne alındığında bu sorunlar çözümsüzdür” dedi. Hamaney, İmam Rıza’nın ölüm yılı dolayısıyla düzenlenen törende, İsrail ve ABD’nin İran’a yönelik hazirandaki saldırılarına da değindi.

DÜŞMANLARIN HEDEFİ

Hamaney, düşmanların İran’ı savaşla zayıflatmayı başaramadığını belirterek, “Şu anda da ülkede bölünme oluşturmaya çalışıyorlar” ifadelerini kullandı. Ayrıca, ABD Başkanı Donald Trump’ın İran’a yönelik ‘teslimiyet’ çağrılarına karşı da güçlü bir yanıt verdi. “İran halkı böylesine büyük bir hakaretten derin bir şekilde rahatsızdır. İran milleti, kendisinden böylesine yanlış beklentiler içinde olanlara tüm gücüyle karşı duracaktır” dedi.

Malkara’da Araç Takla Attı, Yaralı

Malkara'da bir otomobil refüje çarparak takla attı. Sürücü olay yerinden kaçarken, yolcusu yaralandı. Soruşturma başlatıldı.
Malatya’da Traktör Devrildi, İki Yaralı

Malatya'nın Dursunlu Mahallesi'nde bir traktör devrildi, kazada sürücü ve yolcusu yaralandı. İhbar üzerine sağlık ekipleri olay yerine intikal etti.

