İran Lideri Hamaney’den İsrail’e Mesaj

İRAN LİDERİNDEN GÜÇLÜ MESAJ

İran lideri Ayetullah Ali Hamaney, İsrail’e yönelik balistik füze saldırılarının yeniden başladığı dönemde, “çaresiz kalacaksınız” mesajını sosyal medya üzerinden paylaştı. Hamaney’in paylaşımında, İran’dan fırlatılan ve Tel Aviv’deki hedefleri vuran füzelerin görüntüleri de yer aldı.

PAYLAŞIMDAKİ DİLLER

Hamaney’in mesajı, İbranice ve Farsça olarak “çaresiz kalacaksınız” ifadesini içeriyor. Bu açıklamalar, İran’ın askeri kapasitesini ve İsrail’e karşı tutumunu sergiliyor.