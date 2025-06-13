İran Lideri Hamaney, İsrail’e Karşılık Verecek

İRAN LİDERİNDEN İSRAİL’E AÇIK TEPKİ

İran Lideri Ali Hamaney, İsrail’in düzenlediği saldırılarda bazı komutan ve bilim insanlarının yaşamını yitirdiğini ifade ederek, bu duruma karşılık vereceklerini duyurdu. Hamaney, yaptığı yazılı açıklamada, İsrail’in İran’a yönelik saldırılarının ‘kötü niyetini’ ortaya koyduğunu dile getirerek, “Bu rejim, ağır bir bedel ödeyeceğini bilmelidir” dedi.

DİRENCİN DEVAM EDECEĞİ VURGUSU

Hamaney, İran Silahlı Kuvvetlerinin İsrail’a karşı durmakta kararlı olduğunu vurguladı. “Düşmanın saldırılarında birkaç komutan ve bilim insanı şehit oldu. Ancak yerlerine geçenler ve çalışma arkadaşları, görevlerini hemen devralacaktır” ifadesini kullandı. İran lideri, “Siyonist rejim, bu cinayetle kendisi için acı verici bir son hazırladı ve mutlaka bunun cezasını çekecektir” açıklamasında bulundu.