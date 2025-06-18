İran Lideri Hamaney, İsrail’e Tepki Gösterdi

İRAN LİDERİNDEN İSRAİL’E AĞIR ELEŞTİRİ

İran’ın lideri Ayetullah Ali Hamaney, İsrail’in gerçekleştirdiği bir eylemi “vahim bir hata” olarak nitelendirerek bu durumun sonuçlarına katlanacağını belirtti. Hamaney, video mesajında “İsrail vahim bir hata yaptı ve sonuçlarına katlanacak. İran, hava sahasının ihlal edilmesini affetmeyecek” ifadelerine yer verdi.

ABD’YE UYARI

Hamaney, mesajında ABD’ye de seslenerek İran’ın teslim olmayacağını bilmeleri gerektiğini vurguladı. Ayrıca, ABD’nin bir saldırı düzenlemesi durumunda bunun “ciddi ve telafisi imkansız sonuçları” olacağını dile getirdi.