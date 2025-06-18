Haberler

İran Lideri Hamaney, Kararlılıkla Mücadele Edecek

İRAN LİDERİNDEN GÜÇLÜ MESAJ

İran lideri Ayetullah Ali Hamaney, İsrail’in gerçekleştirdiği saldırılara karşılık vermeye devam edeceklerini vurguladı. Hamaney, bu süreçte asla pazarlık yapmayacaklarını açıkladı.

SOSYAL MEDYA AÇIKLAMASI

Hamaney’in sosyal medya hesabından Arapça olarak yapılan paylaşımda, İsrail’in saldırılarına yönelik güçlü bir karşı duruş sergilemenin önemi belirtildi. “Terörist siyonist rejimle kararlılıkla mücadele edilmelidir. Siyonistlerle asla pazarlık yapmayacağız” ifadeleri dikkat çekti.

ÖNEMLİ

Haberler

Kütahya İl Müftülüğü Futbol Turnuvası Tamamlandı

Kütahya'da düzenlenen futbol turnuvasında Kütahya İl Müftülüğü, finalde Domaniç İlçe Müftülüğü'nü mağlup ederek şampiyonluğa ulaştı ve kupayı kazandı.
Haberler

Ankara’da Kaza, Kamyon Şoförü Yaralı

Ankara-Eskişehir Karayolu'nda bir kamyonun kontrolden çıkarak tıra çarpması sonucu ağır yaralanmalar meydana geldi. Olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri yönlendirildi. Yaralı sürücü hastaneye gönderildi.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.