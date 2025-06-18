İran Lideri Hamaney, Kararlılıkla Mücadele Edecek

İRAN LİDERİNDEN GÜÇLÜ MESAJ

İran lideri Ayetullah Ali Hamaney, İsrail’in gerçekleştirdiği saldırılara karşılık vermeye devam edeceklerini vurguladı. Hamaney, bu süreçte asla pazarlık yapmayacaklarını açıkladı.

SOSYAL MEDYA AÇIKLAMASI

Hamaney’in sosyal medya hesabından Arapça olarak yapılan paylaşımda, İsrail’in saldırılarına yönelik güçlü bir karşı duruş sergilemenin önemi belirtildi. “Terörist siyonist rejimle kararlılıkla mücadele edilmelidir. Siyonistlerle asla pazarlık yapmayacağız” ifadeleri dikkat çekti.