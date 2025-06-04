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İran Lideri Hamaney, Teklifi Reddetti

İRAN LİDERİNDEN ABD’YE TEKLİF REDDİ

İran lideri Ali Hamaney, ABD’nın İran’ın uranyum zenginleştirme faaliyetlerini tamamen durdurma talebini içeren teklifini geri çevirdi. Hamaney, İran devriminin kurucusu Ruhullah Humeyni’nin ölümünün 36’ncı yıl dönümüne ithafen düzenlenen törende açıklamalarda bulundu.

ULUSAL BAĞIMSIZLIĞA TEHDİT

Hamaney, ABD’nin nükleer anlaşma önerisini ‘ulusal bağımsızlığa’ yönelik bir tehdit olarak değerlendirdi. Lider, “Nükleer meselede ABD’nin sunduğu plan, ‘biz yapabiliriz’ anlayışına yüzde yüz karşıdır. Ulusal bağımsızlık demek, bir ülkenin ABD ve benzeri ülkelerden gelecek yeşil ya da kırmızı ışığı beklememesi demektir” ifadelerini kullandı.

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