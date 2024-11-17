İran Liderinin Sağlığına Dair İddialar

GERİLİM ORTADOĞU’DA DEVAM EDİYOR

Orta Doğu’daki gerginlik sürüyor. Özellikle İsrail’in İran’a yönelik hareketlerinin ardından, İran’da liderlik konusunda bir kriz yaşanıyor. Yeni bir iddia, İsrail basını tarafından gündeme getirildi.

HAMANEY’İN KOMADA OLDUĞU İDDİASI

Yayınlanan haberlere göre, İran’ın 85 yaşındaki lideri Ayetullah Ali Hamaney’in komada olduğu iddia ediliyor. Bu iddialar, New York Times’ın Ekim ayının başlarında Hamaney’in “ciddi şekilde hasta” olduğuna dair bir rapor yayınlamasının ardından gündeme geldi.

İRAN’DA ÖLÜM GİZLENİYOR İDDİASI

Fakat Hamaney’in son durumu ile ilgili olarak İran’ın resmi kaynaklarından herhangi bir bilgi verilmemesi dikkat çekiyor. İran yönetiminin, olası karışıklıkların önüne geçmek adına ölümü gizleme yöntemi benimsediği vurgulanıyor.

HAMANEY SON OLARAK NE ZAMAN GÖRÜLDÜ?

Haberlerde ayrıca Ayetullah Hamaney’in en son 7 Kasım’da kamuoyu önüne çıktığı bilgisi yer alıyor.

OĞLUNUN TAHTA GEÇME İHTİMALİ

Eğer Hamaney hayatını kaybederse, en büyük oğlu Mücteba Hamaney’in liderlik pozisyonuna geçeceği de öne sürülen iddialar arasında yer alıyor.