İran Liderinin Sağlığına Dair İddialar

ORTA DOĞU’DA GERİLİM ARTARAK SÜRÜYOR

Orta Doğu’daki gerilim devam ediyor. Özellikle İsrail’in İran’a yönelik hamlelerinin ardından, İran’da liderlik krizi baş gösteriyor. Yeni bir iddia, İsrail basınından gündeme geldi.

HAMANEY’İN KOMADA OLDUĞU İDDİASI

Yayınlanan haberlere göre, İran’ın 85 yaşındaki lideri Ayetullah Ali Hamaney’in komada olduğuna dair iddialar öne çıktı. Hamaney’in sağlık sorunları, New York Times’ın ekim ayının başında yayımladığı “ciddi şekilde hasta” olduğuna dair raporla gündeme gelmişti.

ÖLÜM GİZLENİYOR MU?

Ancak Hamaney’in sağlık durumu hakkında İran’ın resmi makamlarından herhangi bir bilgi gelmedi. Bu durumun, İran yönetiminin olası karışıklıkları önlemek için ölümü gizleme çabasıyla ilgili olduğu vurgulanıyor.

SON GÖRÜLMESİ 7 KASIM’DA OLDU

Ayrıca, haberlerde Ayetullah Hamaney’in en son 7 Kasım’da görüldüğü bilgisi yer aldı.

OĞUL MÜCTEBA’YA TAHT İDDİASI

Hamaney’in vefatı durumunda, en büyük oğlu Mücteba Hamaney’in liderliği devralacağına dair iddialar da tartışma konusu oldu.